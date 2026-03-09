Der «alte» Ronaldo verkündet seine Traum-Fussballmannschaft

Der frühere brasilianische Weltklasse-Torjäger Ronaldo hat die seiner Meinung nach beste Mannschaft aller Zeiten zusammengestellt.

Der 49-jährige Ex-Profi, der bis im vergangenen Jahr Präsident des spanischen Klubs Real Valladolid war und inzwischen vor allem als TV-Experte auftritt, stellt eine exquisite Mannschaft mit vielen Legenden zusammen. So sieht die Weltauswahl und Traumelf von Ronaldo im Detail aus:

Tor: Buffon

Abwehr: Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos

Mittelfeld: Pelé, Diego Maradona, Zinédine Zidane

Angriff: Messi, Ronaldo (er selbst), Cristiano Ronaldo

Mit einigen dieser Profis hat «Il Fenomeno» im Klub oder in der Nationalmannschaft noch zusammengespielt. Real Madrid und die brasilianische Nationalmannschaft sind gut vertreten. Wie häufig bei solchen Auswahlen dominiert die Offensive: Im Mittelfeld wählt Ronaldo etwa drei Spieler aus, die ihre Stärken ganz klar im Offensivspiel haben.