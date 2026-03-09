SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Lauter Legenden

Der «alte» Ronaldo verkündet seine Traum-Fussballmannschaft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 12:31
Der frühere brasilianische Weltklasse-Torjäger Ronaldo hat die seiner Meinung nach beste Mannschaft aller Zeiten zusammengestellt.

Der 49-jährige Ex-Profi, der bis im vergangenen Jahr Präsident des spanischen Klubs Real Valladolid war und inzwischen vor allem als TV-Experte auftritt, stellt eine exquisite Mannschaft mit vielen Legenden zusammen. So sieht die Weltauswahl und Traumelf von Ronaldo im Detail aus:

Tor: Buffon
Abwehr: Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos
Mittelfeld: Pelé, Diego Maradona, Zinédine Zidane
Angriff: Messi, Ronaldo (er selbst), Cristiano Ronaldo

Mit einigen dieser Profis hat «Il Fenomeno» im Klub oder in der Nationalmannschaft noch zusammengespielt. Real Madrid und die brasilianische Nationalmannschaft sind gut vertreten. Wie häufig bei solchen Auswahlen dominiert die Offensive: Im Mittelfeld wählt Ronaldo etwa drei Spieler aus, die ihre Stärken ganz klar im Offensivspiel haben.

Spielt er gegen Frankreich?

Neymar steht vor dem grossen Comeback in der Seleçao

9.03.2026 - 16:50
Ausfall

Liverpool muss gegen Galatasaray auf Stammgoalie Alisson verzichten

9.03.2026 - 15:29
Für die WM-Playoffs

Die Sqaudra Azzurra bangt um Bastoni & Calafiori

9.03.2026 - 13:11
9.03.2026 - 12:31
Unklare Zukunft

Celtic hofft auf Robertson-Rückkehr – Liverpool prüft Alternativen

8.03.2026 - 15:13
Aus dem Ausland

Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

8.03.2026 - 14:54
WM-Teilnehmer

Fulham intensiviert Bemühungen um Ricardo Pepi

8.03.2026 - 12:02
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

8.03.2026 - 11:49
Formstarker Innenverteidiger

Celtic prüft ablösefreie Verpflichtung von Ozan Kabak

8.03.2026 - 09:28
Abgang wahrscheinlich

Dimitris Giannoulis denkt über Rückkehr nach Griechenland nach

8.03.2026 - 09:08