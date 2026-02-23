Dick Advocaat tritt zurück: Kurzfristiger Trainerwechsel bei WM-Teilnehmer Curaçao

Bei WM-Teilnehmer Curaçao kommt es wenige Monate vor dem Turnier zu einem kurzfristigen Trainerwechsel: Dick Advocaat tritt zurück. Für den Niederländer übernimmt dessen Landsmann Fred Rutten.

Advocaat hatte das Traineramt bei Curaçao Anfang 2024 übernommen und die Mannschaft an die WM in die USA, Mexiko und Kanada geführt. Der 78-Jährige hört nun allerdings auf. Die Gründe dafür sind familiär. Er will sich um seine Tochter kümmern, die gesundheitliche Probleme hat. «Ich habe immer gesagt, dass Familie vor Fussball kommt», wird Advocaat in einer Meldung des Fussballverbands von Curaçao zitiert. «Daher ist das eine natürliche Entscheidung. Trotzdem werde ich Curaçao, die Menschen dort, und meine Kollegen, unglaublich vermissen. Es ist eines der Highlights meiner Karriere, eine der kleinsten Nationen der Erde für die Weltmeisterschaft qualifiziert zu haben.»

Mit Fred Rutten konnte bereits ein neuer Nationaltrainer engagiert werden. Der 63-Jährige verfügt wie Advocaat über viel Erfahrung und war in der Vergangenheit unter anderem auf Schalke, bei Al-Shabab, in Anderlecht und auch bei diversen niederländischen Klubs engagiert.