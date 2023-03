Europäische Klubs erhalten mehr Geld von der FIFA

Europäische Klubs dürfen sich für die WM 2026 und 2030 über mehr Geld für Spieler freuen, die am Turnier teilnehmen.

Die FIFA erhöht die Entschädigungszahlungen von bisher rund 209 MIo. US-Dollar auf 355 Mio. US-Dollar. Und zwar sowohl für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wie auch für die Ausgabe im Jahr 2030. Die europäische Klubvereinigung (ECA) hat am Montag an der 29. Generalversammlung eine neue Grundsatzvereinbarung mit der FIFA geschlossen. Im Rahmen dieser wurde auch das neue Format für die Klub-WM mit jeweils zwölf europäischen Mannschaften im Vierjahresrhythmus genehmigt. Diese findet ab 2025 statt.

Auch die Ausrichtung eines jährlichen Spiels zwischen dem Gewinner der Champions League und dem Gewinner eines interkontinentalen Playoff-Turniers sieht die Grundsatzvereinbarung vor, wie auch die Schaffung einer Klub-Weltmeisterschaft für Fussballerinnen.

Die von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi angeführte ECA vertritt die Interessen zahlreicher europäischer Clubs. Bei der Versammlung in Budapest soll eine Vergrösserung der Vereinigung beschlossen werden – von rund 240 auf dann über 330 Vollmitglieder.

psc 27 März, 2023 18:56