SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nicht locker lassen

Fenerbahçe erhöht Angebot für N’Golo Kanté noch einmal

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 09:14
Fenerbahçe erhöht Angebot für N’Golo Kanté noch einmal

Fenerbahçe kämpft weiterhin um den französischen Mittelfeldspieler N’Golo Kanté und hat das Angebot für den 34-Jährigen noch einmal erhöht.

Der Defensivstratege steht noch bis Ende dieser Saison bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag. Fenerbahçe forciert die Unterschrift des Nationalspielers aber weiterhin. Gemäss dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu werden für Kanté, der nur noch wenige Monate unter Vertrag steht, 4 Mio. Euro Ablöse geboten. Der Saudi-Klub werden am Donnerstag über das neue Angebot entscheiden.

Zwischen Fener und Kanté soll längst alles klar sein: Der Mittelfeldprofi würde gerne zum türkischen Topklub wechseln.

Mehr Dazu
Vertrag läuft aus

Al-Ittihad verfolgt genauen Plan mit Karim Benzema
Neuer Verein

N’Golo Kanté einigt sich mit einem türkischen Spitzenklub
Mehrere Interessenten

Lazio Rom fordert hohe Ablöse für Nuno Tavares
Keine Lust mehr

Karim Benzema verweigert Einsatz für Al-Ittihad und sorgt für Skandal
Nicht locker lassen

Fenerbahçe erhöht Angebot für N’Golo Kanté noch einmal
Mehr entdecken
Keine Lust mehr

Karim Benzema verweigert Einsatz für Al-Ittihad und sorgt für Skandal

29.01.2026 - 13:35
Nicht locker lassen

Fenerbahçe erhöht Angebot für N’Golo Kanté noch einmal

29.01.2026 - 09:14
Neuer Verein

N’Golo Kanté einigt sich mit einem türkischen Spitzenklub

13.01.2026 - 19:33
Vertrag läuft aus

Al-Ittihad verfolgt genauen Plan mit Karim Benzema

11.01.2026 - 17:02
Mehrere Interessenten

Lazio Rom fordert hohe Ablöse für Nuno Tavares

10.01.2026 - 14:19
Angebote vorhanden

Karim Benzema liebäugelt mit Rückkehr nach Europa

18.11.2025 - 09:28
Aus Saudi-Arabien

Französischer Nationaltrainer Deschamps bestätigt Klub-Angebot

11.11.2025 - 10:27
Wunschspieler

Der Paris FC träumt von N’Golo Kanté

31.10.2025 - 15:52
Fenerbahçe ist interessiert

Benzema könnte in die türkische Süper Lig wechseln

14.10.2025 - 11:47
Unterschrift erfolgt

Fix: Ex-Milan-Coach Sérgio Conceição ist neuer Coach bei den Saudis

8.10.2025 - 17:08