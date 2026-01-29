Fenerbahçe erhöht Angebot für N’Golo Kanté noch einmal

Fenerbahçe kämpft weiterhin um den französischen Mittelfeldspieler N’Golo Kanté und hat das Angebot für den 34-Jährigen noch einmal erhöht.

Der Defensivstratege steht noch bis Ende dieser Saison bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag. Fenerbahçe forciert die Unterschrift des Nationalspielers aber weiterhin. Gemäss dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu werden für Kanté, der nur noch wenige Monate unter Vertrag steht, 4 Mio. Euro Ablöse geboten. Der Saudi-Klub werden am Donnerstag über das neue Angebot entscheiden.

Zwischen Fener und Kanté soll längst alles klar sein: Der Mittelfeldprofi würde gerne zum türkischen Topklub wechseln.