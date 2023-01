Serie A-Klub Salernitana umgarnt Nati-Stürmer Haris Seferovic

Haris Seferovic könnte Galatasaray bereits in Kürze wieder verlassen, nachdem er beim türkischen Klub derzeit keine Rolle mehr spielt. Interesse zeigt nun offenbar die US Salernitana aus der Serie A.

Der Verein liegt in der heimischen Meisterschaft auf dem 16. Tabellenplatz und will sich für den Abstiegskampf in der Offensive verstärken. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio ist Seferovic eine valable Option, mit der sich die Klubverantwortlichen auseinandersetzen. Der 30-jährige Schweizer Natistürmer ist für die aktuelle Saison von Benfica an Galatasaray ausgeliehen. Dieses Geschäft könnte aber vorzeitig abgebrochen werden. Angeblich bemüht sich Servette auch um eine Schweiz-Rückkehr des Torjägers. Wie dessen Wahl letztlich ausfällt, ist noch offen.

psc 23 Januar, 2023 19:38