Marco Verratti & Federico Chiesa sollen Italien zur WM führen

Italien bestreitet Ende dieses Monats die WM-Playoffs und will sich unbedingt für das Turnier im Sommer qualifizieren. Eine prägende Rolle könnte das Duo Federico Chiesa und Marco Verratti spielen.

Die beiden Routiniers kamen in der Squadra Azzurra zuletzt nicht mehr zum Einsatz. Verratti wurde wegen seines Engagements in Katar (Al-Duhail) seit Juni 2023 nicht mehr berücksichtigt. Chiesa hat zuletzt freiwillig mehrfach verzichtet. Gemäss «tuttosport» plant Nationaltrainer Gennaro Gattuso nun aber wieder mit den beiden.

Demnach stehen sie im vorläufigen Aufgebot für die Partie gegen Nordirland am 26. März, die in Bergamo ausgetragen wird. Ist Italien erfolgreich, geht es am 31. März im Playoff-Final gegen Wales oder Bosnien-Herzegowina.

Die Squadra Azzurra hat zuletzt bereits zwei Weltmeisterschaften in Folge verpasst. Eine weitere Schmach soll dieses Jahr unbedingt verhindert werden. In der Quali hatte Italien gegen Norwegen das Nachsehen.