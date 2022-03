Neuer Sponsor: Schalke findet bereits den Gazprom-Nachfolger

Schalke 04 hat seine Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Gazprom am Montag offiziell beendet. Dem deutschen Zweitligisten entgehen so jährlich zwischen 9 und 15 Mio. Euro. Die Gelsenkirchener waren aber umtriebig und sollen bereits einen neuen Sponsor gefunden haben.

Wie der “kicker” und auch die “Bild” berichten, steigt Wohnungsanbieter Vivawest bei Schalke ein. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 830 Mio. Euro hat rund 2’000 Angestellte in Essen. Die Hauptverwaltung liegt in Gelsenkirchen-Horst, nur einen Katzensprung von der Veltins-Arena entfernt. Es besteht also ein direkter Bezug zum Verein bzw. der Region.

2012 war Vivawest einst für drei Spiele als Trikotsponsor bei Borussia Dortmund zu sehen. Nun bindet sich das Unternehmen aber offensichtlich an Schalke. Wie gross die Einnahmen für den Zweitligisten sind, ist noch unklar. Die Gespräche über einen Deal sollen aber weit fortgeschritten sein.

psc 1 März, 2022 10:49