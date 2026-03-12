SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Graham Potter verlängert

Schweden macht langfristig mit seinem englischen Nationaltrainer weiter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 12:11
Graham Potter, der im Laufe der WM-Qualifikation neuer schwedischer Nationaltrainer wurde, bleibt langfristig bei den Nordeuropäern.

Der schwedische Verband hat den Vertrag mit dem 50-Jährigen langfristig bis 2030 verlängert. Potter feierte seine Länderspielpremiere mit Schweden am 15. November des vergangenen Jahres, wo es gegen die Schweizer Nati eine 1:4-Niederlage absetzte. Drei Tage später kam es zu einem 1:1-Remis gegen Slowenien. Potter steht zurzeit also noch ohne Sieg da.

Nach einer völlig missglückten WM-Quali hat Schweden via Playoffs aber doch noch Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer. Die Mannschaft trifft am 26. März zunächst auswärts auf die Ukraine. Siegt sie da, würde fünf Tage später zu Hause das Endspiel gegen Polen oder Albanien stattfinden.

Potter freut sich über die Verlängerung: «Diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr stolz und spüre gleichzeitig eine grosse Verantwortung.»

