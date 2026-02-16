Servette verstärkt sich mit treffsicherem Flügelstürmer

Servette verstärkt sein Team kurz vor Transferschluss mit dem französischen Flügelstürmer Junior Kadile.

Der 23-Jährige stand bislang für den niederländischen Zweitligisten Almere City nach Genf. In dieser Saison hat er in 24 Ligaspielen sechs Treffer erzielt und ausserdem sechs Assists beigesteuert. Servette erhofft sich von Kadile sofort einen Impact.

Ausgebildet wurde der Linksfuss bei Stade Rennes. Auf Stufe U17 hat er für die französische Nachwuchsnationalmannschaft gespielt.

Der Transfer Kadiles zu Servette erfolgt zunächst auf Leihbasis. Sollten die Genfer die Kaufoption im Sommer ziehen, würde er einen Vertrag bis 2029 erhalten.