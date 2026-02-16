SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Junior Kadile

Servette verstärkt sich mit treffsicherem Flügelstürmer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 21:36
Servette verstärkt sich mit treffsicherem Flügelstürmer

Servette verstärkt sein Team kurz vor Transferschluss mit dem französischen Flügelstürmer Junior Kadile.

Der 23-Jährige stand bislang für den niederländischen Zweitligisten Almere City nach Genf. In dieser Saison hat er in 24 Ligaspielen sechs Treffer erzielt und ausserdem sechs Assists beigesteuert. Servette erhofft sich von Kadile sofort einen Impact.

Ausgebildet wurde der Linksfuss bei Stade Rennes. Auf Stufe U17 hat er für die französische Nachwuchsnationalmannschaft gespielt.

Der Transfer Kadiles zu Servette erfolgt zunächst auf Leihbasis. Sollten die Genfer die Kaufoption im Sommer ziehen, würde er einen Vertrag bis 2029 erhalten.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Ausleihen geplant

Exklusiv: Mattéo Anselme und Leart Zuka bei Servette vor Absprung
Heiss begehrt

YB kämpft mit ausländischen Klubs um Servette-Talent Loun Srdanovic
Wechsel fix

Servette-Stürmer Antunes wechselt in die Türkei
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern
Mehr entdecken
Junior Kadile

Servette verstärkt sich mit treffsicherem Flügelstürmer

16.02.2026 - 21:36
Klub gibt Statement auf

Pyro aus Servette-Fanzug verursacht Mega-Schaden in Lausanne

16.02.2026 - 15:05
Nach Platzverweis

Servette-Profi Jallow wird gleich drei Spiele gesperrt

9.02.2026 - 13:54
Nach Fürth

Servette-Stürmer Keyan Varela wechselt in die 2. Bundesliga

2.02.2026 - 19:42
Nach 85 Einsätzen

Servette-Abschied: Théo Magnin wechselt zu Red Star

1.02.2026 - 15:33
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
In die Promotion League

Wie angekündigt: Servette gibt Youngsters Anselme & Zuka ab

20.01.2026 - 12:03
Ungewöhnlicher Grund

Polen-Wechsel von Servette-Youngster Keyan Varela fällt durch

19.01.2026 - 11:25
Wechsel nach Polen

Millionen-Ablöse: Keyan Varela kehrt Servette den Rücken

17.01.2026 - 11:20
Grosses Interesse

West Ham will sich den Schweizer U21-Nati-Captain sichern

8.01.2026 - 14:55