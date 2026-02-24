Der Schweizer Köln-Verteidiger Joël Schmied fällt schon wieder aus

Kurze Zeit nachdem er sich wieder fit gemeldet hat, muss der Schweizer Abwehrspieler Joël Schmied vom 1. FC Köln erneut pausieren.

Der 27-Jährige klagte nach dem 2:2-Remis gegen die TSG Hoffenheim, bei dem er über 90 Minuten auf dem Platz stand, über muskuläre Probleme. Eine MRT-Untersuchung hat nun tatsächlich eine muskuläre Verletzung zu Tage gebracht. Schmied fällt nach Klubangaben vorerst aus. Am Freitag wird er beim Auswärtsspiel in Augsburg sicherlich fehlen.

Der Ex-Sittener musste wegen einer Oberschenkelverletzung bereits zwischen Ende November und Anfang Februar pausieren.

Köln bangt auch um Jungstar Said El Mala, der das Training am Dienstag wegen Schmerzen am hinteren linken Oberschenkel vorzeitig beenden. Beim 19-Jährigen steht ein MRT noch aus.