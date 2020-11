Aleksandar Dragovic vor Wechsel nach Serbien

Abwehrspieler Aleksandar Dragovic könnte Bayer Leverkusen rund sechs Monate vor Vertragsende verlassen und nach Serbien zu Roter Stern Belgrad wechseln.

Wie die serbische Zeitung “Mozzart Sport” berichtet, seien sich der 29-jährige Österreicher mit Wurzeln in Serbien und der Belgrader Klub bereits im vergangenen Sommer über einen Wechsel einig gewesen. Roter Stern machte dann aber doch einen Rückzieher, da als Ablöse rund 1,2 Mio. Euro gefordert wurden. Dies soll im Januar nun anders aussehen: Dragovic ist offenbar zu einer massiven Gehaltskürzung bereit. Künftig soll er für 40’000 Euro pro Monat auflaufen. Leverkusen verzichtet auf eine Ablöse, kann aber das Millionengehalt bis Saisonende sparen. Dragovic zählt schon länger nicht mehr zur Stammelf. In dieser Saison kommt er in der Bundesliga etwa nur zu drei Teileinsätzen.

Zwischen 2011 und 2013 lief der Abwehrspieler einst für den FC Basel auf.

psc 17 November, 2020 17:45