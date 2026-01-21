SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Konkurrenz aus Frankreich

Bayer Leverkusen mit Angebot für El Karouani

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 18:39
Bayer 04 Leverkusen hat sich im Werben um Souffian El Karouani in Position gebracht. Der Bundesligist soll dem FC Utrecht ein Angebot für den 25-jährigen Linksverteidiger unterbreitet haben. Ob Leverkusen auf einen sofortigen Wechsel oder auf eine Verpflichtung nach Vertragsende abzielt, ist derzeit offen, da El Karouanis Kontrakt ausläuft.

Der marokkanische Nationalspieler, der bislang fünf Länderspiele absolviert hat, nimmt sich Zeit bei seiner Entscheidung. Ein Angebot von Fenerbahçe liess er zuletzt unbeantwortet. Auch aus Frankreich gibt es Interesse: Olympique Marseille prüft nach Medienberichten ebenfalls einen Vorstoss.

Utrecht hatte sich in der Vergangenheit als harter Verhandlungspartner gezeigt. Im vergangenen Sommer scheiterte ein möglicher Transfer zu Spartak Moskau, obwohl ein Angebot im Bereich von rund sieben Millionen Euro vorlag.

Für das laufende Winterfenster soll der niederländische Klub eine Ablöse jenseits der Zehn-Millionen-Euro-Marke anstreben. El Karouani überzeugt in dieser Saison mit starken Offensivwerten – in 17 Eredivisie-Spielen stehen zwei Tore und neun Vorlagen zu Buche. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 15 Millionen Euro.

