Bayer Leverkusen will finnisches Spielmacher-Talent Matias Siltanen

Bayer Leverkusen mischt laut der italienischen "Tuttosport" im Rennen um den 18-jährigen Matias Siltanen vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF vorne mit.

Der technisch versierte Rechtsfuß, der auf den Positionen Sechser und Achter agiert, steht kurz vor dem Debüt in der finnischen Nationalmannschaft und hat auch das Interesse von Juventus Turin geweckt. Ähnlich wie im Fall Lucas Bergvall (2024 für rund 20 Millionen Euro zu Tottenham) fordert Djurgardens für sein Juwel rund 20 Millionen Euro Ablöse.​

Obwohl Bayer auf den genannten Positionen im Kader keinen akuten Bedarf hat, will der Klub das Talent nicht ungenutzt ziehen lassen. Siltanen zeigt eine steile Entwicklung und könnte bei weiterem Zögern möglicherweise deutlich teurer werden. Für Leverkusen wäre der Transfer daher ein strategisch wichtiger Schritt, um sich ein vielversprechendes Talent frühzeitig zu sichern.​

Siltanen war zuvor in Finnland bei Kuopion Palloseura aktiv, wo er mit 17 Jahren bereits Stammspieler wurde und seinen Marktwert rapide steigerte. Sein Vertrag bei Djurgardens läuft bis Ende 2027. Die Werkself ist sich der Konkurrenz durch Juventus bewusst und könnte sich in diesem Wettbieten durchsetzen wollen.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 18:00