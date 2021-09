Das sagt Ex-Trainer Gerardo Seoane zum YB-Sieg in der Champions League

Ex-YB-Trainer Gerardo Seoane ist glücklich über den Erfolg der Berner in der Champions League.

YB hat am Dienstag im Stadion Wankdorf einen magischen Abend erlebt und Manchester United mit 2:1 besiegt. Natürlich hat Seoane diesen Prestigeerfolg seiner früheren Mannschaft mitgekriegt und sogar am TV verfolgt. Vor dem Spiel von Bayer Leverkusen in der Europa League wird der 42-Jährige auf der Pressekonferenz auf den Erfolg der Young Boys angesprochen. Seoane sagt: “Gratulation an David Wagner, der einen fantastischen Job macht mit seinem Staff. Ich habe das Spiel geschaut und habe mich unheimlich gefreut über diesen Coup. Es ist schön für mich, aus der Ferne zu sehen, dass diese tolle Geschichte bei den Young Boys weitergeht.”

Der neue Leverkusener Trainer führte YB in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils zum Meistertitel und zu einem Cupsieg. In der letzten Saison eliminierte er mit den Bernern seinen jetzigen Verein aus der Europa League.

