Granit Xhakas klare Botschaft an die Fans des FC Arsenal

In einer Instagram-Story vor dem letzten Saisonspiel gegen Wolverhampton (Sonntag, 17.30 Uhr) hat sich Granit Xhaka bei den Fans von Arsenal verabschiedet. "Thank you Gunners", steht auf einem Bild, dazu listete der Mittelfeldspieler seine Erfolge mit dem Klub aus London auf: er gewann je zweimal den FA Cup und die Community Shield.

Granit Xhaka’s matchday post on Instagram story, ‘Thank You Gunners’, suggesting today will be his final appearance for the club. #afc pic.twitter.com/K5dLNXUep9

