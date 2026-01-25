SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehr Spielpraxis

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 19:52
Leverkusen denkt über Leihe von Ben Seghir nach

Bei Bayer 04 Leverkusen wird intern über eine mögliche Leihe von Eliesse Ben Seghir nachgedacht. Der 20-jährige marokkanische Nationalspieler kam im Sommer für rund 32 Millionen Euro von AS Monaco, konnte sich bislang jedoch noch nicht nachhaltig in den Vordergrund spielen. Wettbewerbsübergreifend stehen lediglich zwölf Einsätze zu Buche.

Da Ben Seghir zu Saisonbeginn bereits zwei Partien für Monaco absolviert hat, käme im Falle einer Leihe ausschließlich eine Rückkehr zum Ligue-1-Klub infrage. Eine kurzfristige Entscheidung ist allerdings nicht zu erwarten, denn der Offensivspieler laboriert aktuell an einer Verletzung, deren Ausfallzeit noch offen ist.

Erst nach einer genaueren medizinischen Einschchätzung will Leverkusen festlegen, ob der bis 2030 gebundene Profi bis zum Sommer Spielpraxis in Frankreich sammeln soll. In der Bundesliga kam Ben Seghir bisher siebenmal zum Einsatz, blieb dabei ohne Torbeteiligung.

