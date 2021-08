Neuzugang in Leverkusen: Amine Adli unterschreibt

Bayer Leverkusen präsentiert einen weiteren Neuzugang präsentieren: Toulouse-Stürmer Amine Adli unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag.

Der 21-Jährige wechselt aus seiner französischen Heimat zur Werkself. Medienberichten fliessen inklusive Boni rund 15 Mio. Euro. Adli unterschreibt in Leverkusen einen langfristigen Kontrakt bis 2026.

Ein Wechsel des polyvalenten Stürmers in die Bundesliga stand schon seit längerem im Raum. Auch andere Klubs sollen sich für ihn interessiert haben. Das Rennen macht nun aber Bayer 04, wo in der Offensive nach dem Abgang von Leon Bailey noch eine Lücke klafft. Der Linksfuss hofft, sich rasch im Team zu etablieren und strebt trotz grosser Konkurrenz einen Stammplatz an.

“Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns”, sagt Bayer 04-Sportdirektor Simon Rolfes, “Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten. Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren eine Menge Freude an ihm haben werden.”

Auch Adli freut sich: “Die Mannschaft ist angriffslustig, hat sehr schnelle und technisch starke Spieler. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Jungs Fußball zu spielen – das wird grossen Spass machen.”

Viel los heute in der "ALLEZ WERKSELF 🇫🇷🖤❤️"-Gruppe… pic.twitter.com/Kpetp1iG5R — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 26, 2021

psc 26 August, 2021 16:31