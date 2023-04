Ridle Baku könnte innerhalb der Bundesliga wechseln

Aussenverteidiger Ridle Baku könnte den VfL Wolfsburg nach drei Jahren verlassen. Ein Thema ist auch ein ligainterner Transfer.

Nach Angaben der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» schielt mit Bayer Leverkusen ein anderer Bundesligist auf den 25-jährigen Rechtsfuss, der erst einmal noch bis 2025 an die Wölfe gebunden ist. Bei der Werkself verliert man möglicherweise in diesem Sommer Jeremie Frimpong (22), der vor allem in der Premier League und möglicherweise auch beim FC Bayern Interesse geweckt hat. Ridle Baku wird demnach als valabler Ersatz bzw. Nachfolger angesehen.

Als Ablöse steht eine Summe zwischen 15 und 20 Mio. Euro im Raum. Auch ausländische Vereine wie der FC Villarreal, FC Arsenal und Chelsea schielen demnach auf Baku – genauso wie mit RB Leipzig ein weiterer Bundesligist.

psc 18 April, 2023 10:07