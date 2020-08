Volland vor Wechsel zu Monaco – Schick wird Ersatz

Kevin Volland steht bei Bayer 04 Leverkusen vor dem Abgang zur AS Monaco. In Patrik Schick hat die Werkself bereits einen direkten Ersatz gefunden.

Die AS Monaco verstärkt sich im Sturm mit Bayer 04 Leverkusens Kevin Volland. Der 28 Jahre alte Torjäger vollzieht laut “L’Equipe” am kommenden Dienstag seinen Medizincheck im Fürstentum. Am Samstag haben sich beide Vereine nach Angaben des “kicker” auf die Ablöse geeinigt. Offenbar kassiert die Werkself knapp 15 Mio. Euro für den Mittelstürmer.

Einen Teil der Summe wird Bayer in den Transfer von Patrik Schick stecken. Der Tscheche, der vergangene Spielzeit von der AS Rom an RB Leipzig verliehen war, den sich die Roten Bullen allerdings nicht leisten können, wird für 25 bis 30 Mio. Euro nach Leverkusen wechseln.

adk 30 August, 2020 15:46