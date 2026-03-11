Für Jonas Omlin wird es in Leverkusen bald noch schwieriger

Der frühere Schweizer Nationalkeeper Jonas Omlin wechselte zu Beginn des Jahres auf Leihbasis von Gladbach nach Leverkusen. Seine Einsatzchancen beim neuen Verein dürften in Kürze weiter schwinden.

Der 32-Jährige ist aktuell bereits die klare Nummer 2 hinter Janis Blaswich. Der eigentliche Stammgoalie von Leverkusen heisst aber Mark Flekken. Wegen einer Innenbandverletzung im Knie fiel der 32-jährige Niederländer seit Mitte Januar aus. Die Verletzung hat der Routinier nun aber überwunden. Vor dem Champions League-Spiel gegen Arsenal nahm er sogar wieder am Mannschaftstraining teil.

Ein baldiges Comeback ist möglich. Flekken dürfte zumindest schon bald wieder im Kader stehen, wenn auch den Vorzug vorerst wohl weiterhin Blaswich erhält. Für Omlin heisst dies aber, dass er zur Nummer 3 degradiert wird. Ein Einsatz in Leverkusen ist in ziemlich weite Ferne gerückt.

Dafür winkt ihm in der kommenden Saison wieder ein Stammplatz: Omlin steht vor einer Rückkehr zum FC Basel, wo er die Nachfolge von Marwin Hitz antreten soll. Den Basler Kasten hütete er bereits von 2018 bis 2020.

Vertraglich ist Omlin nach der Leverkusen-Leihe zwar noch für eine weitere Saison an Gladbach gebunden, der Bundesligist plant aber nicht mehr mit dem früheren Mannschaftskapitän.