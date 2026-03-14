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Leverkusen wirbt offensiv: «Ich finde Julian Brandt sensationell»

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 16:33
Leverkusen wirbt offensiv: «Ich finde Julian Brandt sensationell»

Julian Brandt verlässt den BVB ablösefrei. Nun meldet sich sein Ex-Verein Bayer Leverkusen überraschend zu Wort.

Bayer Leverkusen meldet öffentlich Interesse an einer Zusammenarbeit mit Julian Brandt an. «Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon (Rolfes; Sportchef; Anm. d. Red.) den will, werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen», sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung in Leverkusen, bei «DAZN».

Carro drückte in der Personalie Brandt aber nach, dass die Verpflichtung nicht in seinen Kompetenzbereich falle und Rolfes die Entscheidung treffen müsse. Brandt wird Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei verlassen, seitdem wurden zahlreiche Klubs mit dem 29-Jährigen in Verbindung gebracht.

Für Brandt wäre es, sollte ein Wechsel unters Bayerkreuz tatsächlich zustande kommen, eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Leverkusen holte den Offensivstar 2014 aus dem Nachwuchs von Wolfsburg, später gab Brandt sein Profidebüt bei Bayer.

In den vergangenen Tagen wurde unzähligen Teams Interesse an Brandt nachgesagt, unter anderem aus der englischen Premier League.

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