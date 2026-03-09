SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abschied besiegelt

Deshalb trennt sich der BVB im Sommer von Julian Brandt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 11:53
Deshalb trennt sich der BVB im Sommer von Julian Brandt

Borussia Dortmund und Julian Brandt gehen im Sommer getrennte Wege, wie seit dem Wochenende bekannt ist. Die Gründe für die anstehende Trennung sind mehrschichtig.

Laut «Bild» will der BVB bewusst einen sportlichen Umbruch vollziehen: Dazu gehört auch, dass neue Führungsspieler das Kommando übernehmen. Im Falle von Brandt geht es auch um finanzielle Aspekte. Mit 8 Mio. Euro Jahressalär zählt er zu den Spitzenverdienern. Für den 29-Jährigen war man nicht mehr bereit, einen grossen Vertrag anzubieten.

Auch Brandt selbst scheint die Trennung herbeigerufen zu haben: Er sucht nach sieben Jahren in Dortmund im Sommer eine neue Herausforderung. Sein Weg könnte ins Ausland führen. Wohin ist aber noch ungewiss.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Mehr entdecken
Abschied besiegelt

Deshalb trennt sich der BVB im Sommer von Julian Brandt

9.03.2026 - 11:53
Falls Anderson-Transfer scheitert

Manchester City sieht in Felix Nmecha eine B-Lösung

8.03.2026 - 18:30
Nächster Karriereschritt

Mehrere Bundesligisten beobachten Kacper Potulski

8.03.2026 - 10:18
Beindruckende Leistung

Borussia Dortmund beobachtet Stürmer aus Mexiko

8.03.2026 - 09:58
Vertrag läuft aus

BVB-Überraschung um Julian Brandt deutet sich an

7.03.2026 - 15:23
Seit mehreren Jahren beobachtet

BVB-Goalie Gregor Kobel soll Thema bei Newcastle United sein

7.03.2026 - 10:38
Bundesliga-Juwel

BVB führt Transferdiskussion um Said El Mala

7.03.2026 - 10:01
Soll verlängern

Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

5.03.2026 - 11:52
Grosses Interesse

Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

4.03.2026 - 15:29
Es geht weiter

Niklas Süle hat für den Sommer einen Plan gefasst

3.03.2026 - 18:55