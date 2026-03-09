Deshalb trennt sich der BVB im Sommer von Julian Brandt

Borussia Dortmund und Julian Brandt gehen im Sommer getrennte Wege, wie seit dem Wochenende bekannt ist. Die Gründe für die anstehende Trennung sind mehrschichtig.

Laut «Bild» will der BVB bewusst einen sportlichen Umbruch vollziehen: Dazu gehört auch, dass neue Führungsspieler das Kommando übernehmen. Im Falle von Brandt geht es auch um finanzielle Aspekte. Mit 8 Mio. Euro Jahressalär zählt er zu den Spitzenverdienern. Für den 29-Jährigen war man nicht mehr bereit, einen grossen Vertrag anzubieten.

Auch Brandt selbst scheint die Trennung herbeigerufen zu haben: Er sucht nach sieben Jahren in Dortmund im Sommer eine neue Herausforderung. Sein Weg könnte ins Ausland führen. Wohin ist aber noch ungewiss.