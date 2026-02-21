SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Ablöse geleakt?

Alarm beim BVB: Real Madrid gibt bei Nico Schlotterbeck Gas

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 17:09
Alarm beim BVB: Real Madrid gibt bei Nico Schlotterbeck Gas

Beim BVB hat man noch immer keine Gewissheit, wie es mittel- bis langfristig mit Nico Schlotterbeck weitergeht. Real Madrid entpuppt sich als ärgster Widersacher.

Borussia Dortmund gab vergangene Woche bekannt, dass es bei Nico Schlotterbeck keine Deadline gibt, bis zu der er sich über seine Zukunft im Klaren sein muss. Klar ist aber auch, dass der 27-Jährige irgendwann einmal eine Entscheidung treffen wird.

Die grösste Konkurrenz erreicht den BVB aus Spanien. Real Madrid fixiert sich der «AS» zufolge immer mehr auf die Personalie, Schlotterbeck soll unter stetiger Beobachtung der Blancos stehen. Real soll dem Transfer sogar immer näher kommen, die mögliche Ablösesumme wird auf rund 50 Millionen taxiert.

Nach zahlreichen Treffen sei sich die Madrider Führung einig, dass die Weichen für die Verpflichtung des Abwehrstars gestellt wurden. Schlotterbeck wird in Madrid für seine guten Leistungen für den BVB und der deutschen Nationalmannschaft sowie seiner Mentalität geschätzt.

Barça bei Nico Schlotterbeck aus dem Rennen

Der FC Barcelona soll sich seit Monaten ebenfalls konkret für Schlotterbeck interessieren, damit nun aber offenbar abgeschlossen haben.

Laut der «Sport» hat sich Barça aus dem Wettrennen verabschiedet. Statt eines neuen Innenverteidigers liegt bei den Blaugrana im Sommer die Priorität darauf, einen Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten.

