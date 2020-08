Zorc: “Jadon Sancho wird nächste Saison bei uns spielen”

Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack: BVB-Sportdirektor Michael Zorc schliesst einen Wechsel von Jadon Sancho in dieser Transferperiode kategorisch aus. Vor Jahresfrist wurde der Vertrag mit dem Angreifer bis 2023 verlängert.

Am Rande des Trainingslagers in Bad Ragaz, das der Dortmunder Tross am Montag bezogen hat, sprach Zorc in einer Medienrunde über die Personalie, die in den vergangenen Wochen fast täglich für neuen Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Ansage des Dortmunders ist eindeutig: “Wir planen mit Jadon Sancho. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen”, stellt Zorc klar.

Somit ist ein Wechsel zu ManUtd mindestens für ein Jahr vom Tisch. Der englische Rekordmeister zeigte grosses Interesse am 20-Jährigen, war aber offensichtlich nicht bereit, die Ablöseforderung in Höhe von 120 Mio. Euro zu erfüllen.

Zorc bestätigt zudem, dass Sancho seinen Kontrakt in Dortmund bereits vor Jahresfrist bis 2023 verlängert hat – inklusive Gehaltserhöhung. Nun gibt es keine Anpassung mehr am Vertrag.

💬 Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

psc 10 August, 2020 17:09