Daichi Kamada steht auf der BVB-Wunschliste ganz oben

Daichi Kamada hat sich bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger und inzwischen regelmässigen Torjäger entwickelt. Dies weckt Begehrlichkeiten bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund.

Der 26-jährige Spielmacher hat in dieser Saison in 20 Spielen für die Eintracht bereits zwölf Tore sowie drei Assists beigesteuert. Laut «Sport 1»-Chefreporter Patrick Berger steht Kamada auf der Wunschliste des BVB ganz oben. Der Vertrag des japanischen Nationalspielers in Frankfurt läuft im kommenden Sommer aus. Er ist nach dieser Saison also sogar ablösefrei zu haben. Wohin es ihn zieht, ist noch unklar. Nur zu gerne würden die Frankfurter auch künftig mit ihm planen. Dieser steht vor einer Qual der Wahl.

psc 7 November, 2022 13:59