Erling Haaland beschwert sich: “BVB übt Druck auf mich aus”

Im Innersten von Borussia Dortmund scheint es wegen Erling Haaland ziemlich hin und her zu gehen. Der Superstar beklagt sich nun, dass der Verein im Zuge der noch ausstehenden Zukunftsentscheidung Druck auf ihn ausübt.

Als Lautsprecher tritt Erling Haaland zumindest in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung. Schon gar nicht, wenn es um seine Zukunft bei Borussia Dortmund geht. Am Freitagabend war die norwegische Naturgewalt mit einem Doppelpack im Heimspiel gegen den SC Freiburg (5:1) einmal mehr einer der Matchwinner.

Am Rande der Partie brach es nun doch aus Haaland heraus. “Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen”, so der 21-Jährige im norwegischen Fernsehen. Er wolle doch “eigentlich nur Fussball spielen, aber sie drängen mich zu einer Entscheidung über meine Zukunft. Und das bedeutet dann, dass ich bald eine Entscheidung treffen muss.”

Dass der BVB Druck in dieser Sache ausübt, ist verständlich. Schliesslich müssen sich die schwarz-gelben Entscheidungsträger im Falle eines Haaland-Abgangs rechtzeitig um hochwertigen Ersatz bemühen. Der Starstürmer darf den BVB im Sommer für eine festgeschriebene Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro verlassen. “Sie wollen jetzt eine Entscheidung und Dinge werden jetzt passieren”, so Haaland.

Von Dortmunder Seite gibt es Verständnis und gleichzeitig Unverständnis. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke charakterisiert Haaland bei den “Ruhr Nachrichten” als einen spontanen Menschen, “ein junger Bursche. Er darf das. Es gibt mit Erling überhaupt kein Problem.” Gegenüber der “WAZ” verändert sich Watzkes Wortlaut dann aber.

“Wir setzen Erling überhaupt nicht unter Druck. Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen”, so der Dortmunder Manager.

aoe 15 Januar, 2022 11:25