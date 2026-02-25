SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 10:44
Felix Nmecha pokert mit BVB und spekuliert auf Premier League

Mittelfeldspieler Felix Nmecha steht vor einer wegweisenden Karriereentscheidung: Verlängert er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund oder vollzieht er einen Wechsel in die Premier League?

Der 25-Jährige hat seit März 2023 sechs Länderspiele für Deutschland bestritten. Fussballerisch wuchs er aber eigentlich auf der Insel auf. Er verfügt über den entsprechenden Pass und wurde einst, wie sein älterer Bruder Lukas, bei Manchester City ausgebildet. Derzeit steht Felix Nmecha beim BVB noch bis 2028 unter Vertrag.

Laut «Bild» laufen zurzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Dortmund. Der Mittelfeldprofi hat jüngst die Berateragentur gewechselt und wird nun von «The Talent Table» vertreten. Nmecha möchte sein aktuelles Salär in Höhe von 5 Mio. Euro pro Jahr demnach auf rund 7 bis 8 Millionen erhöhen. Ob der Bundesligist zustimmt, ist noch offen.

Der Spielmacher könnte sehr wohl auch einen Wechsel in die Premier League in Betracht ziehen. Bruder Lukas läuft seit vergangenem Sommer dort auf: Er verliess den VfL Wolfsburg ablösefrei und kam bei Leeds United unter.

Wie und wo der Weg von Felix weitergeht, ist vorderhand offen.

