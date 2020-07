Fix: Borussia Dortmund begrüsst Jude Bellingham

Es ist offiziell: Borussia Dortmund nimmt den englischen Youngster Jude Bellingham unter Vertrag.

Mit dem von den künftigen Teamkollegen eingesungenen Beatles-Hit “Hey Jude” begrüsst der Bundesligist seinen englischen Neuzugang. Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB und kostet rund 25 Mio. Euro Ablöse. Jude Bellingham verpflichtet sich in Dortmund für die kommenden fünf Jahre.

“Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt”, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc und fügt an: “Er hat ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen. Schon jetzt verfügt er über erstaunlich viel Qualität im eigenen Ballbesitz genauso wie gegen den Ball, obendrein zeichnet den Spieler auch eine starke Mentalität aus. Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt.”

Und hier die Gesangseinlage der BVB-Stars:

psc 20 Juli, 2020 11:16