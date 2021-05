Zorc über Sancho: “Wenn sich nichts tut, bleibt er”

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Zukunftsspekulationen um Jadon Sancho wieder. Borussia Dortmund ist sich dem grossen Interesse an seinem Aushängeschild bewusst. Konkret wurde es bisher mit keinem der Interessenten, wie BVB-Planer Michael Zorc erklärt.

Spätestens seit der Bestätigung, zwischen Borussia Dortmund und Jadon Sancho bestehe auch in diesem Sommer ein Gentlemen’s Agreement, nach dem er den BVB für eine gewisse Ablöse verlassen darf, brodelt die Gerüchteküche.

“Wir müssen diesen Klub ja nicht suchen. Sondern wenn überhaupt, dann der Spieler”, stellt BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei den “Ruhr Nachrichten” klar. Im schwarz-gelben Lager sind sie sich dem grossen Interesse an ihrem Shootingstar also mehr als bewusst. Manchester United soll in diesem Sommer erneut alles in Bewegung setzen wollen, um Sancho zu verpflichten.

“Für uns wäre es gut, wenn er bliebe”, sagt Zorc. “In den Wochen, in denen Jadon gefehlt hat, haben wir gesehen, welchen Wert er für uns hat. Ich habe das transparent beschrieben. Bei einem gewissen Angebot zu einem gewissen Zeitpunkt würden wir ihn ziehen lassen. Aber: Aktuell ist alles ruhig. Wenn sich nichts tut, bleibt er. Von mir aus sehr gerne!”

Dieses “gewisse Angebot”, von dem Zorc spricht, soll dem Vernehmen nach zwischen 85 und 90 Millionen Euro liegen. In Pandemiezeiten ist allerdings höchst fragwürdig, dass es einem der interessierten Klubs überhaupt möglich ist, eine derart hohe Summe aufzubringen.

aoe 8 Mai, 2021 12:04