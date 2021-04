Milan ist heiss auf Gladbach-Stürmer Breel Embolo

Milan sucht im Hinblick auf die kommende Saison Verstärkung für die Offensive. Im Fokus steht unter anderem Gladbach-Stürmer Breel Embolo.

Der 24-Jährige zählt seit seinem Wechsel zu den Fohlen im Sommer 2019 zum Stamm der Mannschaft und kommt regelmässig zum Einsatz. In dieser Saison steht Embolo bei vier Toren und fünf Assists in 35 Pflichtspielen. Vor allem dank seiner Physis und Wucht ist er eine echte Waffe. Laut “tuttosport” zeigt Milan nun Interesse am Schweizer Nationalspieler.

Zlatan Ibrahimovic steht beim Serie A-Klub unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Ansonsten gibt es in der Offensive bei den Rossoneri im Hinblick auf die kommende Saison aber noch einige Fragezeichen. Mindestens ein neuer Stürmer soll wohl kommen. Embolo ist noch bis 2023 an Gladbach gebunden. Ob der Bundesligist zu einem Verkauf bereit ist und welche Summe notwendig wäre, ist ebenso wenig verbrieft, wie die Frage, ob Embolo einen Transfer im Sommer überhaupt in Betracht zieht.

psc 16 April, 2021 17:06