Celtic Glasgow macht Aurèle Amenda Avancen

Aurèle Amenda will Eintracht Frankfurt aufgrund von zu geringer Spielzeit verlassen. Celtic Glasgow soll einen Versuch bei dem Schweizer Nationalspieler starten wollen.

4-4-2.ch berichtete schon im November, dass Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt im Winter verlassen möchte. Hellas Verona hat den Schweizer Nationalspieler auf dem Schirm, aber nicht ganz oben auf der Liste.

«Sky» nennt mit Celtic Glasgow nun einen weiteren potenziellen Abnehmer. Demnach bereitet der Klub aus Schottland ein Leihangebot vor, das bisher aber noch nicht in Frankfurt eingereicht worden sein soll.

Frankfurts Sportchef Markus Krösche hat aktuell noch keine Wechselfreigabe erteilt, so dass sich ein möglicher Transfer noch etwas hinziehen könnte.

Amenda kommt in dieser Saison erst auf zwölf Einsätze in allen Wettbewerben mit 466 Minuten Spielzeit. Der 22-Jährige will im Sommer mit der Schweiz unbedingt zur WM fahren und braucht deshalb mehr Spielzeit, um seinen Kaderplatz nicht zu verlieren.