Engländer buhlen um ihn

Eintracht-Profi Nnamdi Collins steht vor Transfer ins Ausland

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 08:43
Abwehrspieler Nnamdi Collins wird Bundesligist Eintracht Frankfurt möglicherweise in der nächsten Transferperiode vom Sommer verlassen.

Der 22-Jährige weckt Begehrlichkeiten bei ausländischen Topklubs. «Ich finde die Premier League einfach auch super, speziell den FC Liverpool. Man sollte sich immer hohe Ziele setzen, dafür haben wir alle mit dem Fussball angefangen», sagte Collins im vergangenen Jahr.

Sein aktueller Vertrag läuft erst einmal noch bis 2030. Laut «Sky» buhlen aber gleich mehrere englische Vereine um den deutschen Neo-Nationalspieler. Auch Liverpool soll dazugehören. Zudem wird von Interesse von Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Brighton & Hove Albion und Brentford berichtet.

