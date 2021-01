Leihe bis Saisonende: Eintracht holt Jovic zurück

Die Tinte ist trocken: Eintracht Frankfurt und Luka Jovic machen ab sofort und bis zum Ende der laufenden Saisonkampagne wieder gemeinsame Sache.

Schon am Dienstag war klar, dass es nicht mehr viel zu rütteln an der Rückkehr von Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt gibt. Am Donnerstag gab der Bundesligist die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit offiziell bekannt.

Mit Real Madrid hat sich die SGE auf ein Leihmodell bis Ende Saison ohne Kaufoption verständigt. Einer der Gründe, warum die Renaissance überhaupt möglich ist, soll darin liegen, dass die Blancos den Grossteil des üppigen 10-Millionen-Salärs des Serben übernehmen.

“Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein grosser Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren”, erklärt Eintracht-Sportchef Fredi Bobic den Coup. “Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden.”

Zwischen 2017 und 2019 absolvierte Jovic für die Adlerträger 75 Pflichtspiele mit 36 Toren und neun Vorlagen. Im Anschluss wechselte er für über 60 Millionen Euro nach Madrid, wo der 23-Jährige keinen Boden unter die Füsse bekam.

aoe 14 Januar, 2021 15:10