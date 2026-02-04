SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuaufbau

Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 14:38
Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

Mario Götze steht aktuell vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft im Juni aus. Nun meldet sich offenbar ein Drittligist aus Dubai beim Weltmeister von 2014.

Nach Angaben des Journalisten Rudy Galetti zeigt der Palm City FC Interesse an Götze – wie auch am zurzeit vertragslosen Raheem Sterling. Der Verein wird von Hauptsponsor Yayla kräftig unterstützt und strebt den Weg nach oben an. Aktuell spielt der Klub noch in der dritten Liga. Es stehen bereits einige europäische Spieler unter Vertrag, weitere Stars sollen folgen.

Götze hat aber auch andere Optionen: Eine Verlängerung in Frankfurt steht zur Debatte. Zudem weckt er auch Interesse in der MLS. Der 33-jährige Spielmacher befindet sich in einer relativ komfortablen Ausgangslage.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Mehr entdecken
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Neuaufbau

Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

4.02.2026 - 14:38
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Albert Riera kommt

Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Trainer vor

30.01.2026 - 19:17
Einigung da

Eintracht Frankfurt zahlt 1,3 Mio. Euro Ablöse für neuen Trainer

28.01.2026 - 11:28
Albert Riera

Eintracht Frankfurt wartet mit Überraschungslösung für Trainerposten auf

27.01.2026 - 18:58
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Baldige Zusammenarbeit?

Es wird sehr heiss zwischen Eintracht Frankfurt und Marco Rose

19.01.2026 - 12:17
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller

18.01.2026 - 15:00
Will Eintracht verlassen

Celtic Glasgow macht Aurèle Amenda Avancen

17.01.2026 - 16:41