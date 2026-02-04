Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

Mario Götze steht aktuell vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft im Juni aus. Nun meldet sich offenbar ein Drittligist aus Dubai beim Weltmeister von 2014.

Nach Angaben des Journalisten Rudy Galetti zeigt der Palm City FC Interesse an Götze – wie auch am zurzeit vertragslosen Raheem Sterling. Der Verein wird von Hauptsponsor Yayla kräftig unterstützt und strebt den Weg nach oben an. Aktuell spielt der Klub noch in der dritten Liga. Es stehen bereits einige europäische Spieler unter Vertrag, weitere Stars sollen folgen.

Götze hat aber auch andere Optionen: Eine Verlängerung in Frankfurt steht zur Debatte. Zudem weckt er auch Interesse in der MLS. Der 33-jährige Spielmacher befindet sich in einer relativ komfortablen Ausgangslage.