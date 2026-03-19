Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

Aurèle Amenda blickt persönlich auf sehr erfolgreiche letzte Wochen zurück: Endlich hat sich der 22-jährige Bieler bei seinem Klub Eintracht Frankfurt einen Stammplatz erobert. Dass er überhaupt noch für den Bundesligisten spielt, ist keine Selbstverständlichkeit und hat viel mit Markus Krösche zu tun.

Der Eintracht-Manager holte den früheren YB-Junior 2024 überhaupt erst zum Bundesligisten. Amenda hatte dann lange Zeit aus verschiedenen Gründen (Verletzungen, Konkurrenzsituation) zu kämpfen und kam nicht zu regelmässigen Einsätzen. So auch in der Hinrunde dieser Saison. Amenda beschäftigte sich im Winter deshalb sehr konkret mit dem Thema Transfer. Krösche hat einem möglichen Abgang des jungen Schweizers mit seinem Veto allerdings einen Riegel geschoben.

Genau darüber ist Amenda inzwischen dankbar, wie er der «Bild» erzählt: «Ja, darüber bin ich sehr froh. Ich hatte immer eine gute Beziehung mit Markus Krösche. Er hat immer sehr viel mit mir gesprochen. Er hat immer sehr viel Vertrauen in mich gehabt und ich bin ihm da sehr dankbar. Das motiviert mich noch mehr, um besser zu spielen und mich jeden Tag zu verbessern.»

Der Abwehrspieler konnte seine Chance nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Arthur Theate nutzen und ist unter dem neuen Trainer Albert Riera inzwischen gesetzt. Und nicht nur das. Auch vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat er in diesen Tagen frohe Botschaft erhalten. Amenda ist in den März-Länderspielen gegen Deutschland und Norwegen dabei. Die WM-Teilnahme ist für den Verteidiger ein Traum, wie er erklärt: «Die WM wäre ein grosser Traum für mich persönlich. Ich darf nicht vergessen, wo ich herkomme: aus einer kleinen Stadt in der Schweiz. Früher war das vielleicht nicht in meinem Kopf. Heute klar, ist das ein Ziel. Ich werde jetzt einfach alles geben, um im Sommer dabei zu sein.»