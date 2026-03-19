SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stammplatz erobert

Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 16:20
Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

Aurèle Amenda blickt persönlich auf sehr erfolgreiche letzte Wochen zurück: Endlich hat sich der 22-jährige Bieler bei seinem Klub Eintracht Frankfurt einen Stammplatz erobert. Dass er überhaupt noch für den Bundesligisten spielt, ist keine Selbstverständlichkeit und hat viel mit Markus Krösche zu tun.

Der Eintracht-Manager holte den früheren YB-Junior 2024 überhaupt erst zum Bundesligisten. Amenda hatte dann lange Zeit aus verschiedenen Gründen (Verletzungen, Konkurrenzsituation) zu kämpfen und kam nicht zu regelmässigen Einsätzen. So auch in der Hinrunde dieser Saison. Amenda beschäftigte sich im Winter deshalb sehr konkret mit dem Thema Transfer. Krösche hat einem möglichen Abgang des jungen Schweizers mit seinem Veto allerdings einen Riegel geschoben.

Genau darüber ist Amenda inzwischen dankbar, wie er der «Bild» erzählt: «Ja, darüber bin ich sehr froh. Ich hatte immer eine gute Beziehung mit Markus Krösche. Er hat immer sehr viel mit mir gesprochen. Er hat immer sehr viel Vertrauen in mich gehabt und ich bin ihm da sehr dankbar. Das motiviert mich noch mehr, um besser zu spielen und mich jeden Tag zu verbessern.»

Der Abwehrspieler konnte seine Chance nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Arthur Theate nutzen und ist unter dem neuen Trainer Albert Riera inzwischen gesetzt. Und nicht nur das. Auch vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat er in diesen Tagen frohe Botschaft erhalten. Amenda ist in den März-Länderspielen gegen Deutschland und Norwegen dabei. Die WM-Teilnahme ist für den Verteidiger ein Traum, wie er erklärt: «Die WM wäre ein grosser Traum für mich persönlich. Ich darf nicht vergessen, wo ich herkomme: aus einer kleinen Stadt in der Schweiz. Früher war das vielleicht nicht in meinem Kopf. Heute klar, ist das ein Ziel. Ich werde jetzt einfach alles geben, um im Sommer dabei zu sein.»

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Vicario bleibt im Fokus

Inter hält trotz Fragezeichen an Plan für Nachfolge von Yann Sommer fest

19.03.2026 - 19:15
Stammplatz erobert

Nati-Verteidiger Aurèle Amenda bedankt sich bei Frankfurt-Boss

19.03.2026 - 16:20
Wäre dabei gewesen

Nati-Coach Murat Yakin verrät genau, wie er mit Noah Okafor für die WM plant

19.03.2026 - 12:13
Kontakt aufgenommen

Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

18.03.2026 - 12:11
Verzögerung wegen Delikten

Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

18.03.2026 - 11:11
Schweizer Legionäre

Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf

14.03.2026 - 18:01
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
Von Eintracht-Mitarbeiter

Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda überzeugt mit 3 Qualitäten

13.03.2026 - 12:25
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

12.03.2026 - 21:10
Nur noch dritte Wahl

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt hat bei Werder schlechte Karten

12.03.2026 - 13:42