YB-Trainer Seoane könnte wieder zum Hütter-Nachfolger werden

Der amtierende YB-Trainer Gerardo Seoane hat bei den Bernern im Sommer 2018 das Erbe von Adi Hütter angetreten. Selbiges könnte sich im Sommer in Frankfurt wiederholen.

Nach Angaben der “Bild” ist der Schweizer Erfolgscoach bei der Eintracht einer der Kandidaten. Hütter tritt bekanntlich den Weg nach Gladbach an und muss ersetzt werden. Seoane wird zwar nicht direkt als Topkandidat genannt, er soll neben Jesse Marsch von Red Bull Salzburg, Oliver Glasner von Wolfsburg und Erik ten Hag von Ajax aber zumindest einer der Anwärter sein.

Der 42-Jährige steht bei YB noch bis 2023 unter Vertrag. Immer wieder wird er mit Klubs aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit wurde sein Name auch schon bei der Hertha, Gladbach und zuletzt Wolfsburg ins Spiel gebracht.

psc 26 April, 2021 16:14