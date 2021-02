Bundestrainer-Job? Flick schwört dem FC Bayern die Treue

Bayern Münchens Cheftrainer Hansi Flick betont, entgegen der Gerüchte, er könne der künftige Bundestrainer bei Deutschland werden, dass er weiterhin beim deutschen Rekordmeister bleiben will.

Beim FC Bayern besitzt Hansi Flick noch einen gültigen Vertrag bis 2023. Wurde zuletzt spekuliert, er sei bei den Münchnern unzufrieden und wurde daraufhin mit dem Job als Bundestrainer in Verbindung gebracht, teilte der 55-Jährige nun der “Bild am Sonntag” mit: “Ich weiss, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten, und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken.”

Der Erfolgstrainer des Sextuple-Siegers fühle sich “in München wohl, ich fühle mich im Verein wohl.” Ihm mache es deswegen “hier sehr viel Spass. Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern.”

adk 14 Februar, 2021 10:13