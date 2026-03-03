SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 09:13
Leon Goretzka hat einen Wunschklub

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern im Sommer nach insgesamt acht Jahren. Interessenten für den 31-jährigen Mittelfeldprofi gibt es zahlreiche. Offenbar hat der deutsche Nationalspieler auch einen Wunschverein.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk darf sich insbesondere Arsenal sehr gute Chancen auf einen Transfer des Spielmachers ausrechnen. Die Gunners waren bereits im Winter an Goretzka dran. Dieser entschied sich jedoch, die Saison beim FC Bayern zu beenden. Im Sommer will er dann zu einem anderen Topverein wechseln, der in der Champions League spielen wird. Arsenal passt offenbar perfekt ins Schema.

Auch Vereine aus der Serie A und aus der spanischen La Liga buhlen um Goretzka. Zudem sind noch weitere Premier League-Klubs (u.a. Tottenham) an Goretzka dran. Arsenal hat aber sehr gute Möglichkeiten, wenn man den jüngsten Berichten Glauben schenkt.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Thema Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

3.03.2026 - 10:22
Zukunft offen

Leon Goretzka hat einen Wunschklub

3.03.2026 - 09:13
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Qualitäten sind gefragt

Julian Nagelsmann plant an der WM fix mit Leon Goretzka

2.03.2026 - 09:16
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Grosses Talent

Leipzig und weitere Bundesligisten jagen Mouzakitis

1.03.2026 - 10:08