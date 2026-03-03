Leon Goretzka hat einen Wunschklub

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern im Sommer nach insgesamt acht Jahren. Interessenten für den 31-jährigen Mittelfeldprofi gibt es zahlreiche. Offenbar hat der deutsche Nationalspieler auch einen Wunschverein.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk darf sich insbesondere Arsenal sehr gute Chancen auf einen Transfer des Spielmachers ausrechnen. Die Gunners waren bereits im Winter an Goretzka dran. Dieser entschied sich jedoch, die Saison beim FC Bayern zu beenden. Im Sommer will er dann zu einem anderen Topverein wechseln, der in der Champions League spielen wird. Arsenal passt offenbar perfekt ins Schema.

Auch Vereine aus der Serie A und aus der spanischen La Liga buhlen um Goretzka. Zudem sind noch weitere Premier League-Klubs (u.a. Tottenham) an Goretzka dran. Arsenal hat aber sehr gute Möglichkeiten, wenn man den jüngsten Berichten Glauben schenkt.