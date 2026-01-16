ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

Manchester City zieht bei seinen Bemühungen um den englischen Abwehrspieler Marc Guéhi nun alle Register.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gehen die Skyblues in die Vollen und haben in den vergangenen zwölf Stunden einen sehr konkreten Vorstoss beim 25-Jährigen gemacht. Diesem wurde demnach ein lukrativer Vertrag vorgelegt. Eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer ist möglich. City wird sich bei Crystal Palace aber wohl um eine sofortige Verpflichtung von Guéhi bemühen. «Sky» berichtet von einem Angebot in Höhe von rund 30 Mio. Pfund.

Die Konkurrenz ist gross: Liverpool und der FC Bayern zeigen ebenfalls grosses Interesse am Palace-Captain. City hofft aber dank seiner finanziellen Power und sehr interessanten sportlichen Aussichten auf den Zuschlag. Zudem ist es der einzige Verein, der bereits einen Vorstoss in der aktuellen Transferperiode wagt. Palace könnte für seinen Captain so noch eine Ablöse kassieren, was im Sommer nicht mehr möglich sein wird.