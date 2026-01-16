SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Es wird sehr konkret

ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 12:00
ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

Manchester City zieht bei seinen Bemühungen um den englischen Abwehrspieler Marc Guéhi nun alle Register.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, gehen die Skyblues in die Vollen und haben in den vergangenen zwölf Stunden einen sehr konkreten Vorstoss beim 25-Jährigen gemacht. Diesem wurde demnach ein lukrativer Vertrag vorgelegt. Eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer ist möglich. City wird sich bei Crystal Palace aber wohl um eine sofortige Verpflichtung von Guéhi bemühen. «Sky» berichtet von einem Angebot in Höhe von rund 30 Mio. Pfund.

Die Konkurrenz ist gross: Liverpool und der FC Bayern zeigen ebenfalls grosses Interesse am Palace-Captain. City hofft aber dank seiner finanziellen Power und sehr interessanten sportlichen Aussichten auf den Zuschlag. Zudem ist es der einzige Verein, der bereits einen Vorstoss in der aktuellen Transferperiode wagt. Palace könnte für seinen Captain so noch eine Ablöse kassieren, was im Sommer nicht mehr möglich sein wird.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Findet im März statt

Entscheidendes Meeting für die Neuer-Zukunft bei den Bayern angesetzt

16.01.2026 - 17:35
Es wird sehr konkret

ManCity hat den wohl entscheidenden Vorstoss bei Marc Guéhi getätigt

16.01.2026 - 12:00
Givairo Read

Der FC Bayern hat den Boey-Nachfolger gefunden – in den Niederlanden

15.01.2026 - 12:29
Immer mehr Interessenten

Arsenal steigt ins Rennen um Marc Guéhi ein

14.01.2026 - 15:04
Verstärkung gesucht

Juventus hat zwei Aussenverteidiger mit Bayern-Bezug auf dem Schirm

14.01.2026 - 13:13
Keine Priorität

Die Bayern ziehen sich bei Nico Schlotterbeck (vorerst) zurück

14.01.2026 - 12:00
Diomande & El Mala

Der FC Bayern hat für den Sommer im Sturm zwei Transfer-Kandidaten

13.01.2026 - 15:58
Kim & Goretzka

Milan will im Sommer gleich 2 Bayern-Profis holen

13.01.2026 - 10:22
Abgelöst

Bayern-Profi hielt Granit Xhaka für besten Gegenspieler – bis Vitinha kam

12.01.2026 - 19:08
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi

11.01.2026 - 15:10