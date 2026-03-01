Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

Laut spanischen Berichten hat Manchester United ein spektakuläres Angebot in Höhe von 130 Millionen Euro für Federico Valverde von Real Madrid abgegeben. Demnach soll der uruguayische Mittelfeldspieler seine Entscheidung jedoch davon abhängig machen, wie sich seine Rolle im Team nach der Rückkehr von Jude Bellingham aus dessen Verletzung entwickelt.

Parallel dazu berichten weitere Quellen, dass neben Manchester United auch Liverpool und FC Bayern München bereit wären, im Falle eines möglichen Abgangs im Sommer rund 85 Millionen Euro für Valverde zu bieten.

Ob Real Madrid tatsächlich gesprächsbereit ist, bleibt offen. Valverde gilt sportlich als Schlüsselspieler, dennoch könnte die interne Konkurrenzsituation im Mittelfeld – insbesondere mit Bellingham – Einfluss auf seine Zukunftsentscheidung haben.