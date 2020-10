Positiver Corona-Test falsch: Gnabry darf Quarantäne verlassen

Serge Gnabry darf die Corona-Quarantäne verlassen. Der positive COVID-19-Test des Offensivstars vom FC Bayern war fehlerhaft.

Die Spiele gegen Atletico Madrid (4:0) und Eintracht Frankfurt (5:0) verpasste Serge Gnabry. Der FC Bayern hatte letzten Dienstag mitgeteilt, dass der 25-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie der FC Bayern am Sonntagabend bekannt macht, war der positive Corona-Test des deutschen Nationalspielers aber falsch!

Gnabry habe am Sonntag ein erneutes Testergebnis erhalten hat – mit einem negativen Befund. Damit ist klar, dass der positive Corona-Test am letzten Dienstag eindeutig falsch vom Labor ausgewertet wurde. Der Angreifer darf damit die häusliche Quarantäne verlassen und kann im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Lokomotive Moskau mitwirken.

Der FC Bayern schrieb auf seiner Internetseite: „Vergangenen Dienstag brachte ein PCR-Test beim Nationalspieler ein positives Testergebnis, woraufhin er sich umgehend in Quarantäne begeben hatte. Seitdem wurden bei Gnabry in den vier darauffolgenden Tagen jeweils weitere PCR-Tests durchgeführt, die allesamt ein negatives Ergebnis brachten. Zusätzlich wurden am gestrigen Samstag und am heutigen Sonntag jeweils ein Antigen-Test durchgeführt, beide zeigten ebenfalls ein negatives Ergebnis. Das Münchner Gesundheitsamt geht daher nun davon aus, dass der positive PCR-Test vom vergangenen Dienstag falsch-positiv war und hat daher die Quarantänemaßnahmen aufgehoben.“

adk 25 Oktober, 2020 17:38