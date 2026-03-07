SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wohin geht es?

Wechselziel: Leon Goretzka schliesst eine Option aus

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 11:25
Leon Goretzka wird den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Nun hat er zumindest schon mal eine Wechseloption ausgeschlossen.

Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen, so viel steht in der Personalie bisher fest. Und mittlerweile hat sich der deutsche Nationalspieler zu möglichen Wechseloptionen geäussert.

Der 31-Jährige kündigte am «Sky»-Mikrofon an, dass er «noch einmal richtig kompetitiven Fussball im Ausland spielen» wolle. Bayer Leverkusen soll sich zuletzt erkundigt haben, ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist nach den Äusserungen aber vom Tisch.

Als Wunschklub wurde zuletzt der FC Arsenal genannt, Goretzka selbst liess aber vorerst offen, für welche Option er sich entscheiden wird. «Ich mache meine nächste Station sicherlich nicht vom Wetter abhängig. Wir werden schon etwas Schönes finden, denke ich.»

Die Gerüchteküche um Goretzka brodelt schon seit einigen Wochen auf allerhöchster Stufe. Neben Arsenal wurden bereits Juventus Turin, Napoli, Milan, Inter Mailand, Liverpool und Atlético Madrid als potenzielle Wechselziele genannt.

