Alfred Schreuder

Julian Nagelsmann erhält gegen die Schweizer Nati einen neuen Assistenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 17:30
Im Team der deutschen Nationalmannschaft kommt es bis zur WM zu einer Ergänzung des Trainerteams. Alfred Schreuder ist als neuer Co-Trainer dabei.

Im Grunde genommen ist er der Nachfolger von Sandro Wagner, der den DFB auf diese Saison hin verlassen und im vergangenen Sommer beim FC Augsburg angeheuerte hatte, wo er inzwischen aber bereits nicht mehr im Amt ist. Der DFB gibt am Dienstag bekannt, dass der frühere Bundesliga-Trainer Alfred Schreuder Cheftrainer Julian Nagelsmann bis einschliesslich zur WM im Sommer als Co-Trainer assistieren wird. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim bestens.

Nagelsmann sagt zu seinem neuen Assistenten: «Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann. Wir erwarten, dass Standards bei dieser WM eine noch grössere Bedeutung zukommen wird. Deshalb wollen wir den Fokus im Training und in der Vorbereitung auch verstärkt auf diese legen.»

Schreuder, der zuletzt in Saudi-Arabien tätig war, meint: «Ich habe mit Julian Nagelsmann sehr vertrauensvoll und erfolgreich in Hoffenheim zusammengearbeitet. Er hat mich damals als junger Trainer mit seinem Mut, seinem Ehrgeiz und seinem Fachwissen begeistert. Auch nach dieser Zeit sind wir immer in gutem Kontakt geblieben. Es ist für mich eine grosse Ehre, dass Julian und sein Team mich gefragt haben, sie bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen.»

