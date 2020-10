Spurs-Talent Sessegnon vor Wechsel zu Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim wird sich mit den Diensten von Ryan Sessegnon verstärken. Der 20-Jährige Linksverteidiger soll für eine Saison auf Leihbasis von Tottenham kommen.

Wie “The Athletic”-Journalist David Ornstein via Twitter vermeldet, wechselt Ryan Sessegnon leihweise von Tottenham in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Im Team von Trainer Sebastian Hoeness soll der englische U21-Nationalspieler zu mehr Spielzeit kommen als zuletzt bei den Spurs.

Sessegnon ist auf der Linksverteidigerposition beheimatet und wird dort auch bei der TSG zum Einsatz kommen. Die Kraichgauer reagieren damit auf den Ausfall von Konstantinos Stafylidis, der nach einer Schulter-OP länger ausfällt.

Der gebürtige Londoner wechselte erst im vergangenen Jahr vom FC Fulham zu den Spurs, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb. Unter José Mourinho wusste der junge Brite allerdings bis dato noch nicht, sich in den Fokus zu spielen – in Hoffenheim kann er sich nun weiterentwickeln und darf neben der Bundesliga auch in der Europa League mitwirken.

adk 4 Oktober, 2020 17:54