Beben bei RB Leipzig: Muss Ole Werner gehen?

Die sportlich gesteckten Ziele wird RB Leipzig laut aktuellem Stand nicht erreichen. Trainer Ole Werner gerät daher offenbar unter Druck.

Ole Werner könnte bei RB Leipzig allem Anschein nach schon bald ernsthaft zur Disposition stehen. Um das zu verhindern, müssen die sportlichen Erträge ganz klar positiver gestaltet werden.

Die Arbeit des Cheftrainers wird intern laut der «Bild» immer mehr diskutiert. Gar von einer Trainerdiskussion ist die Rede, sollte Leipzig auswärts gegen den Hamburger SV (Sonntag, 19.30 Uhr) keinen Sieg einfahren können.

RB befindet sich im Sturzflug, von den vergangenen elf Pflichtspielen wurden nur drei gewonnen. Dazu sind die Sachsen im Viertelfinal aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In der Tabelle der Bundesliga stehen die Sachsen lediglich auf Platz 5 und würden sich nach aktueller Hochrechnung wieder nicht für die Champions League qualifizieren.

Werner war erst im vorigen Sommer von Werder Bremen nach Leipzig gewechselt, RB stattete den Übungsleiter mit einem bis 2027 datierten Zweijahresvertrag aus.

Eine grosse Verbesserung zur Vorsaison ist nicht zu erkennen. RB Leipzig kam in der vergangenen Saison nach 23 Spielen auf 38 geholte Punkte – in der laufenden Spielzeit sind es gerade mal drei Zähler mehr.