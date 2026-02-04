SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Cousin von Noah Okafor

Winterthur-Talent Tobias Okafor in drei Topligen im Gespräch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 19:16
Der 19-jährige Allrounder Tobias Okafor weckt Begehrlichkeiten bei Klubs aus absoluten Topligen.

Der Youngster wurde ursprünglich beim FC Aarau ausgebildet. Im Sommer 2024 wechselte er zum FC Zürich, ehe es im Februar 2025 zum FC Winterthur weiterging. Dort kam Okafor zunächst in der U21 zum Zug – und zwar auf den verschiedensten Positionen. Am 14. Januar feierte er bei der 0:2-Niederlage gegen Sion dann als Linksverteidiger sein Debüt in der Super League. Scouts aus dem Ausland sind längst auf ihn aufmerksam geworden.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano blicken sowohl deutsche, wie auch italienische und englische Vereine auf den Cousin von Leeds-Stürmer Noah Okafor. Ein baldiger Wechsel ins Ausland würde nicht überraschen, auch wenn sich der Jungprofi noch nicht final in der Super League etabliert hat.

