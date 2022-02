Auftaktsieg für Weiler in Japan, Gavranovic trifft

An diesem Samstag waren die Schweizer Schlachtenbummler über den Kontinent verstreut im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Rene Weiler (Kashima Antlers): Erstes Spiel, erster Sieg für den Trainer, der erst Anfang Februar in Japan anheuerte. Rene Weiler siegte mit seinem neuen Team am 1. Spieltag der J1 League mit 3:1 bei Gamba Osaka.

Fabian Schär (Newcastle United): Nach drei Siegen in Folge gab es für die Magpies immerhin ein 1:1-Remis gegen das in den Europapokalrängen stehende West Ham. Fabian Schär lieferte in der Abwehrmitte eine solide Leistung ab und spielte durch.

Milos Veljkovic (Werder Bremen): Klärte nach einer halben Stunde in einer wichtigen Situation per Kopf, kam gegen Ingolstadt enttäuschenderweise aber nicht über ein 1:1 hinaus. Milos Veljkovic übernahm den rechten Part der Bremer Dreierkette und hatte fast 100 Ballaktionen.

Miro Muheim (Hamburger SV): Hatte nach etwas mehr als einer Viertelstunde einen starken Schuss aus seinem Fuss gezogen, der Ball rauschte aus 22 Metern nur knapp vorbei. In Sandhausen war Miro Muheim gut am offensiven Spiel seiner Mannschaft beteiligt, am Ende reichte es aber nur zu einem fatalen 1:1.

Mario Gavranovic (Kayserispor): Für den gebürtigen Luganesi war es ein äusserst erfolgreicher Nachmittag. Im Heimspiel gegen Giresunspor war er einer der Aktivposten seines Teams. Zur Krönung erzielte Mario Gavranovic das 1:0 für seine Farben (der Treffer im VIDEO), am Ende wurde 2:1 gewonnen.

Nedim Bajrami (FC Empoli): Enttäuschend verlief der Arbeitstag für Nedim Bajrami und seine Teamkollegen, die auswärts gegen das in der Tabelle hinter Empoli liegende Sampdoria 0:2 verloren haben. Bajrami verzeichnete einen Torschuss, wurde wegen Meckerns verwarnt und war 15 Minuten vor offiziellem Spielende ausgewechselt worden.

Cedric Brunner (Arminia Bielefeld): Dritte Niederlage in Folge für Urs Fischer, der mit Union 0:1 auf der Bielefelder Alm unterlag. Jubelnd war dagegen Cedric Brunner von dannen gezogen. Der Flügelverteidiger hatte sogar um ein Haar sein erstes Saisontor erzielt, der eigene Mann fälschte den Schuss jedoch entscheidend ab.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Hatte am Samstag wieder einen etwas schwächeren Tag und konnte auf seiner linken Seite kaum gute Aktionen verbuchen. Zu allem Übel stand am Ende auch noch ein 1:2 gegen Freiburg auf der Anzeigentafel. Ruben Vargas wurde zehn Minuten vor Schluss vom Feld genommen.

VfL Wolfsburg: Wieder eine Niederlage, diesmal gegen Hoffenheim (1:2). Kevin Mbabu wartete wie Landsmann Renato Steffen vergeblich auf seine Einwechslung.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Wichtiger Sieg für Arsenal im Kampf um die Champions League! Das 2:1 gegen Aufsteiger Brentford war zu keiner Zeit gefährdet. Granit Xhaka wich im eigenen Stadion oft auf die linke offensive Seite aus und spielte einige sehr gute Bälle.

Timm Klose (Bristol City): Zweiter Sieg für Timm Klose in seinen neuen Farben. Gegen Middlesbrough gab es einen 2:1-Erfolg, der so nicht unbedingt zu erwarten war. Der Abwehrmann hielt auf der linken Seite der Dreierkette die Stellung.

aoe 19 Februar, 2022 17:55