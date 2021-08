Offiziell: Preussen Münster legt nach Wolfsburgs Wechselfehler Protest ein

Viertligist Preussen Münster legt nach dem eigentlich verlorenen DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg nach dem peinlichen Wechselfehler der Gäste offiziell Protest gegen die Spielwertung ein.

Dies bestätigt der Klub am Montagabend. “Das schulden wir allen Fans, Mitgliedern, Freunden und Förderern des SCP”, schreibt der Klub. Wolfsburg wechselte insgesamt sechs Mal. Erlaubt waren aber nur fünf Wechsel. Preussens Sportdirektor Peter Niemeyer führt aus: “Wir haben einem hoch favorisierten Champions League-Teilnehmer in einem packenden und leidenschaftlich geführten Pokalspiel die Stirn geboten und den VfL Wolfsburg mit der Unterstützung unserer Fans in die Verlängerung gezwungen. Mit dem unzulässigen Wechsel hat unser Gast das Spiel dann aber zu unseren Ungunsten entscheidend beeinflusst. Nun stehen wir in der Verantwortung denen gegenüber, die diesen Club, der wie viele andere auch vor grossen wirtschaftlichen Herausforderungen steht, unterstützen und ihm die Treue halten.”

Der Kontrollausschuss des DFBs wird Wolfsburg nun zu einer Stellungnahme auffordern. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim Sportgericht des DFB. Wolfsburg gewann die Partie 3:1 nach Verlängerung. Den Wölfen droht nun aber das Pokal-Aus am Grünen Tisch.

Wir legen gegen die Wertung des @DFB_Pokal-Spiels gegen den @VfL_Wolfsburg wegen eines Wechselfehlers Einspruch ein. Das schulden wir allen Fans, Mitgliedern, Freunden und Förderern des SCP ⚫️⚪️💚 #SCPWOB #scp06

____https://t.co/msXGFAY1tb pic.twitter.com/pthn4Xeklm — SC Preußen Münster (@Preussen06) August 9, 2021

psc 9 August, 2021 17:53