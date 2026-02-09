SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wolfsburg-Verteidiger Koulierakis steht auf dem Schirm von 2 Topklubs aus der Serie A

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 16:10
Wolfsburg-Verteidiger Koulierakis steht auf dem Schirm von 2 Topklubs aus der Serie A

Der griechische Abwehrspieler Konstantinos Koulierakis läuft seit 2024 für den VfL Wolfsburg auf und ist dort im Abwehrzentrum gesetzt. Zwei italienische Topvereine haben den 22-Jährigen auf den Schirm genommen.

Gemäss italienischen Medienberichten blicken sowohl Inter Mailand wie auch Juventus auf Koulierakis. Vertraglich ist der Innenverteidiger noch bis 2029 an die Wölfe gebunden. Die geforderte Ablöse soll rund 35 Mio. Euro betragen.

Wolfsburg hat in der Vergangenheit immer wieder Top-Verteidiger an ausländische Klubs verloren – so etwa Maxence Lacroix und Micky van de Ven, die inzwischen beide in der Premier League auflaufen. Koulierakis könnte im Sommer der nächste gewichtige Abgang aus dem Defensivverbund sein.

Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
Im Sommer?

Sommer-Zukunft offen: Rückkehr nach Basel ein Thema
