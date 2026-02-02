SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Basel-Verteidiger Adjetey steht vor 11 Mio. Euro-Sprung in die Bundesliga.

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 15:09
Der FC Basel verliert unmittelbar vor Schliessung der internationalen Transferfenster offenbar seinen Verteidiger Jonas Adjetey an einen Bundesligisten.

Der 22-Jährige wechselt laut «tuttomercatoweb» für 11 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg. Nach insgesamt dreieinhalb Jahren im Trikot des FC Basel, in denen er sich zur Stammkraft in der zentralen Abwehr gemausert hat, steht somit für den Nationalspieler ein Karrieresprung an. Vertraglich ist Adjetey eigentlich noch bis 2028 an den FCB gebunden. Ein Transfer zeichnete sich in den vergangenen Wochen jedoch ab und wird nun wohl auch vollzogen. Französische und türkische Klubs waren ebenfalls in der Verlosung, das Rennen scheint nun aber ein deutscher Verein zu machen.

Die Bebbi schieden in der vergangenen Woche aus dem Europacup aus, was einen vorzeitigen Abgang des Innenverteidigers wohl noch etwas leichter gemacht hat.

Da das Transferfenster in der Super League erst am 16. Februar schliesst, bleibt für die Bebbi noch etwas Zeit, einen Ersatz zu verpflichten.

